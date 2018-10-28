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Второй этап проекта «Великие имена России» продлили
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Второй этап проекта «Великие имена России» продлили 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Организаторы проекта «Великие имена России» приняли решение продлить второй этап конкурса до 30 октября. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты России.
На данный момент на уровне региональных общественных палат формируются первичные списки вариантов названий аэропортов. Также к проекту присоединились Калуга и Пенза. Всего в проекте участвуют 47 воздушных гаваней России.
По словам секретаря Общественной палаты России Валерия Фадеева, конкурс продлили для того, чтобы дать возможность жителям присоединившихся регионов выдвинуть своих кандидатов. «Изначально этих аэропортов в проекте не было, но мы пошли навстречу пожеланиям — расширили число участников и дали время местным общественным палатам на формирование первичных списков имен-претендентов», — сказал он.
«Великие имена России» — проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам регионов страны. Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят официальные названия воздушных гаваней. Результаты конкурса станут известны 5 декабря.
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