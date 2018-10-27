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Номера рокового «Москвича» Цоя выставят на торги
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Номера рокового «Москвича» Цоя выставят на торги 

360tv.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Номерной знак с автомобиля «Москвич», в котором в 1990 году разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой, выставят на аукцион. Об этом сообщили «Известия».
Торги пройдут в аукционном доме «Литфонд» в Санкт-Петербурге 15 ноября. По словам директора учреждения Сергея Бурмистрова, номерную табличку принесли люди, которые обнаружили ее при разборе гаража под Юрмалой. Сбыть номерной знак их сподвигли новости о крупных продажах вещей, связанных с Цоем.
Глава «Литфонда» также добавил, что спустя несколько дней после появления в списках на продажу номеров, другие люди принесли в аукционный дом доверенность на роковой «Москвич» певца.
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