Номера рокового «Москвича» Цоя выставят на торги

Номерной знак с автомобиля «Москвич», в котором в 1990 году разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой , выставят на аукцион. Об этом сообщили «Известия».

Торги пройдут в аукционном доме «Литфонд» в Санкт-Петербурге 15 ноября. По словам директора учреждения Сергея Бурмистрова, номерную табличку принесли люди, которые обнаружили ее при разборе гаража под Юрмалой. Сбыть номерной знак их сподвигли новости о крупных продажах вещей, связанных с Цоем.

Глава «Литфонда» также добавил, что спустя несколько дней после появления в списках на продажу номеров, другие люди принесли в аукционный дом доверенность на роковой «Москвич» певца.