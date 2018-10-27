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Россия продолжит повышать престиж своих вузов в мире
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Россия продолжит повышать престиж своих вузов в мире 

News.ru 1 час назад
Фото: facebook.com/MoscowStateUniversity
Проект «5−100», направленный на повышение престижа российских вузов на международном уровне, продолжится после 2020 года, заявил глава Минобрнауки Михаил Котюков. Программа была начата в мае 2013 года и изначально рассчитывалась на семь лет.
Итогом «5−100» должно стать появление в России группы университетов, отвечающих всем современным тенденциям развития и способных реагировать на глобальные изменения. К текущему моменту в проект входит 21 вуз.
«Министерство относится к этим задачам очень внимательно, и мы планируем, что проект «5−100» будет продолжаться и дальше. Мы все прекрасно понимаем, что российское высшее и профессиональное образование должно развиваться, и перед нами стоят серьёзные планы и задачи», — сказал министр.
Согласно условиям программы, пять университетов должны войти в топ-100 лучших по версии одного из мировых рейтингов. За три года на неё было выделено 50 млрд рублей, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что из-за несоответствия требованиям при аккредитации были закрыты 60% российских вузов. Это положительная динамика, поскольку с рынка пропадут плохо подготовленные специалисты, уверена вице-премьер Татьяна Голикова.
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