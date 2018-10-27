IKEA извинилась за сексистский пост в соцсетях

ИКЕЯ извинилась за сексистский пост в соцсетях

Пользователи Facebook раскритиковали компанию за рекламную публикацию, в которой усмотрели сравнение женщин и собак.

В интервью «Говорит Москва » пресс-секретарь IKEA-России Константин Тютрин пояснил позицию компании:

«Компания IKEA очень серьёзно относится к обеспечению равных прав для всех людей. И в этом посте ни в коем случае мы не закладывали негативный смысл. Тем не менее мы осознаём, что данная публикация может восприниматься неоднозначно. Мы приносим свои искренние извинения перед людьми, которых обидел пост. Данный пост был удалён из соцсетей».

На фото в посте джек-рассел-терьер сидит за столом, накрытым салфеткой, которую и рекламирует публикация. Перед собакой стоят блинчики и варенье. В тексте поста было сказано:

«Если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки:

приготовьте блинчики с вареньем

положите на стол его любимую настольную дорожку GODDAG/ГОДДАГ

встречайте его с легкой улыбкой

избегайте оборотов «дорогой, нам надо поговорить».

Пользователи приняли эту публикацию за шутку с гендерными стереотипами. В комментариях у посту многие предположили, что автор сравнил женщину, поцарапавшую машину, и собаку, погрызшую тапочки.

На момент публикации скандальный пост действительно был недоступен.