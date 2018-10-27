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В РПЦ предсказали фиаско раскольникам украинской церкви
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В РПЦ предсказали фиаско раскольникам украинской церкви 

Национальная Служба Новостей 51 минуту назад
Пресс-секретарь патриарха Кирилла заявил НСН, что украинский народ был и останется приверженцем канонической церковной структуры в своей стране.
Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что после получения автокефалии все три церкви в Украине будут объедены под названием «Украинская православная церковь» или «Киевский патриархат». Как отмечает РИА Новости, при этом УПЦ Московского патриархата, по его мнению, должна быть переименована в «Русскую православную церковь в Украине».
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в эфире НСН заявил, что никакие решения и громкие слова украинских политиков и раскольников не повлияют на жизнь украинских прихожан. По его словам, большая часть украинского народа была и останется приверженцами канонической церкви в своей стране. Однако эти действия и заявления могут усугубить существующий кризис.
«Вне зависимости от решений, действий или заявлений нынешних украинских властей и раскольников, которые этими властями поддерживаются, Украинская православная церковь сохранит своё существование, свою жизнь на территории Украины. И главным подтверждением этого служит то, что уже на протяжении 20 лет Украинская православная церковь служит своему народу, украинцам. И здесь нынешние политические силы, которые пытаются усложнить жизнь канонической Украинской православной церкви, несомненно, потерпят фиаско. Потому что народ Украины в большинстве своём на протяжении этих лет поддерживает свою церковь. А все эти действия политиков приведут только к обострению церковно-политического конфликта, кризиса, который существует на Украине», — заключил Волков.
Напомним, что в середине октября Константинопольский патриархат объявил о начале предоставления автокефалии неканонической церкви в Украине. В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Аналогичное решение принял архиерейский синод Русской зарубежной церкви. При этом Константинополь разрывать отношения с РПЦ отказался.
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