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Умер Лев Россошик
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Умер мэтр журналистики Лев Россошик 

Чемпионат.com + ещё 5 3 часа назад
Фото: rusfencing.ru
Сегодня, 27 октября, на 72-м году жизни скончался известный журналист, вице-президент Федерации спортивных журналистов России, заслуженный работник культуры РФ и обозреватель «Чемпионата» Лев Волькович Россошик. Редакция портала приносит глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.
Лев Россошик пришёл в спортивную журналистику более полувека назад, ещё в 1963 году. Работал в газете «Советский спорт», а позже стал заместителем главного редактора в «Спорт-экспрессе». За свою карьеру успел отработать на 14-ти Олимпиадах.
С 2011 года Лев Россошик писал для «Чемпионата», был автором более восьмисот статей и персональной рубрики «В мемориз». Последний материал в жизни мэтра журналистики тоже был опубликован на нашем портале, всего лишь чуть больше месяца назад. Конечно же о его любимом фехтовании.
Спите спокойно, Лев Волькович. Хотя вряд ли вы станете это делать, ведь там, наверху, почти наверняка есть свои Олимпийские игры. И вы просто не сможете их пропустить.
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