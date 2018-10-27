Умер Лев Россошик

Умер мэтр журналистики Лев Россошик

Сегодня, 27 октября, на 72-м году жизни скончался известный журналист, вице-президент Федерации спортивных журналистов России , заслуженный работник культуры РФ и обозреватель «Чемпионата» Лев Волькович Россошик. Редакция портала приносит глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.

Лев Россошик пришёл в спортивную журналистику более полувека назад, ещё в 1963 году. Работал в газете «Советский спорт» , а позже стал заместителем главного редактора в «Спорт-экспрессе». За свою карьеру успел отработать на 14-ти Олимпиадах.

С 2011 года Лев Россошик писал для «Чемпионата», был автором более восьмисот статей и персональной рубрики «В мемориз». Последний материал в жизни мэтра журналистики тоже был опубликован на нашем портале, всего лишь чуть больше месяца назад. Конечно же о его любимом фехтовании.

Спите спокойно, Лев Волькович. Хотя вряд ли вы станете это делать, ведь там, наверху, почти наверняка есть свои Олимпийские игры. И вы просто не сможете их пропустить.