В Крыму за пять лет построили 16 мечетей

За последние пять лет на территории Крыма возведено 16 мечетей, еще столько же находятся в процессе строительства. Об этом сообщил муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев в ходе доклада на IV курултае (съезде) мусульман Крыма, который проходит в субботу в Симферополе. "В период с 2013 по 2018 годы на территории Республики Крым открылись новые молельные дома, завершено строительство 16 мечетей в различных регионах Республики, возведено пять минаретов. На территории Крыма продолжается строительство еще 16 мечетей. За пять лет мы смогли оформить на баланс муфтията 90 объектов", — сказал Аблаев. Муфтий отметил, что одним из главных событий стало строительство Соборной мечети в Симферополе. В этом вопросе Аблаев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и главе РК Сергею Аксенову Также в период с 2014 по 2018 годы перерегистрировано 217 мусульманских общин. "Муфтият Крыма занимается организационными вопросами по обеспечению совершения хаджа мусульманами Крыма. В период с 2014 по 2018 годы совершить данный вид поклонения смогли 1445 мусульман", — добавил Аблаев.