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Объяснено происхождение загадочных сумок из моря
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Объяснено происхождение выброшенных морем загадочных сумок 

Lenta.ru 2 часа назад
Власти Национального побережья мыса Хаттерас объявили, что странные сумки, появившиеся на пляжах американского штата Северная Каролина, имеют естественное происхождение. Об этом сообщает сайт Science Alert.
Необычные черные объекты прямоугольной формы, выброшенные волнами на берег, обеспокоили местных жителей, которые приняли их за свидетельство загрязнения моря пластиковым мусором.
«Нет, это не пластик. Это яйца скатов», — объявили в Facebook власти Национального побережья мыса Хаттерас.
Как выяснилось, на пляжах нашли пустые яйцевые капсулы ромбовых скатов. Внутри каждой из них лежало одно большое яйцо, а «ручки» служили для крепления ко дну.
«В воде они обычно прикреплены к водорослям или другим неподвижным объектам, — объясняется в публикации в Facebook. — Когда скат вылупляется, эти капсулы чаще всего выносит на берег».
В августе сообщалось, что во вьетнамской провинции Кьензянг на берегу моря заметили странное существо. Оно напоминало ветвящееся растение, однако каждая ветка увенчивалась десятками извивающихся щупальцев.
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