Визит папы римского в Россию назвали неактуальным

Визит в Россию папы Римского Франциска в обозримом будущем невозможен. Обсуждения такой поездки не было, и подготовка к ней не шла, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, в ходе недавней поездки в Ватикан он не обсуждал с понтификом такие перспективы и назвал публикации в СМИ на эту тему недостоверными.

«Этот вопрос не стоит на повестке дня двусторонних наших отношений. Этот вопрос в основном интересует журналистов, он не интересует сейчас верующих», — сказал митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Он признал, что в Русской православной церкви в среде верующих есть «достаточно негативное отношение» к Римско-католической церкви . «Если бы такой визит состоялся, он бы мог сопровождаться какими-нибудь провокациями, недовольством, а это нам совершенно не нужно», — отметил священнослужитель.

Иларион также напомнил о позиции католической церкви в России, которая сочла визит понтифика в Россию преждевременным.

«Говорить, что в России есть какие-то массы католиков, которые ждут приезда папы римского, было бы, мягко говоря, большим преувеличением», — подчеркнул митрополит.