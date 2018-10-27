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Визит папы римского в Россию назвали неактуальным
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Визит папы римского в Россию назвали неактуальным 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Визит в Россию папы Римского Франциска в обозримом будущем невозможен. Обсуждения такой поездки не было, и подготовка к ней не шла, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
По его словам, в ходе недавней поездки в Ватикан он не обсуждал с понтификом такие перспективы и назвал публикации в СМИ на эту тему недостоверными.
«Этот вопрос не стоит на повестке дня двусторонних наших отношений. Этот вопрос в основном интересует журналистов, он не интересует сейчас верующих», — сказал митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
Он признал, что в Русской православной церкви в среде верующих есть «достаточно негативное отношение» к Римско-католической церкви. «Если бы такой визит состоялся, он бы мог сопровождаться какими-нибудь провокациями, недовольством, а это нам совершенно не нужно», — отметил священнослужитель.
Иларион также напомнил о позиции католической церкви в России, которая сочла визит понтифика в Россию преждевременным.
«Говорить, что в России есть какие-то массы католиков, которые ждут приезда папы римского, было бы, мягко говоря, большим преувеличением», — подчеркнул митрополит.
Ранее, как сообщал News.ru, информацию о визите папы римского Франциска опроверг глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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