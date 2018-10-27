Девушка в Китае подарила матери «утерянную» свадьбу

Китаянка Ма Эр решила подарить своей матери свадьбу, которой у нее никогда не было. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Мать 28-летней девушки всегда жила так бедно, что у них с мужем не было денег на фотографии и свадебные костюмы. Отец Ма Эр и ее брата давно умер, и мать едва сводила концы с концами. Чен убирала мусор на улице, и часто подвергалась насмешкам прохожих.

«Когда мы были маленькие, мама всегда покупала мне с братом новую одежду, чтобы отпраздновать Весенний фестиваль. А себе не покупала ничего, даже пары носок», — рассказала Ма Эр изданию.

Сейчас она окончила университет и руководит танцевальной студией в китайском Шияне. Девушка рассказала, что только сейчас поняла, как ее матери было тяжело поставить на ноги в одиночку двоих детей. Она решила подарить Чен свадебную фотосессию в нарядном платье, которого у нее никогда не было.

63-летняя женщина впервые накрасилась и очень нервничала. Они с дочерью отобрали 40 фотографий из фотосессии. Сейчас дети просят Чен прекратить работу и отдохнуть дома. Но она не соглашается, работает уборщицей и поваром в заводской столовой.

Ма Эр заявила, что, несмотря на отсутствие образования и незавидную работу, ее мать является самой лучшей на свете.