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Девушка в Китае подарила матери «утерянную» свадьбу
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Девушка в Китае подарила матери «утерянную» свадьбу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Китаянка Ма Эр решила подарить своей матери свадьбу, которой у нее никогда не было. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
Мать 28-летней девушки всегда жила так бедно, что у них с мужем не было денег на фотографии и свадебные костюмы. Отец Ма Эр и ее брата давно умер, и мать едва сводила концы с концами. Чен убирала мусор на улице, и часто подвергалась насмешкам прохожих.
«Когда мы были маленькие, мама всегда покупала мне с братом новую одежду, чтобы отпраздновать Весенний фестиваль. А себе не покупала ничего, даже пары носок», — рассказала Ма Эр изданию.
Сейчас она окончила университет и руководит танцевальной студией в китайском Шияне. Девушка рассказала, что только сейчас поняла, как ее матери было тяжело поставить на ноги в одиночку двоих детей. Она решила подарить Чен свадебную фотосессию в нарядном платье, которого у нее никогда не было.
63-летняя женщина впервые накрасилась и очень нервничала. Они с дочерью отобрали 40 фотографий из фотосессии. Сейчас дети просят Чен прекратить работу и отдохнуть дома. Но она не соглашается, работает уборщицей и поваром в заводской столовой.
Ма Эр заявила, что, несмотря на отсутствие образования и незавидную работу, ее мать является самой лучшей на свете.
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