У Крымского моста обезвредили бомбу времен ВОВ

Как сообщает РИА «Новости», боеприпас весом 50 кг обнаружили местные жители. Специалисты определили, что это авиационная бомба SC-50 времен Великой отечественной войны.

«Благодаря слаженной работе и благодаря высокому профессионализму специалистов, бомба была успешно извлечена, погружена на специальный автомобиль и доставлена на полигон», — рассказали в пресс-службе ГУМЧС.

Бомбу уничтожили контролируемым взрывом, а территорию, где был обнаружен снаряд, еще раз проверили на наличие взрывоопасных предметов.

Автоподход к Крымскому мосту — четырехполосная автомагистраль длиной 8,6 километра, проходящая через Керчь и соединяющая мостовой переход с трассой «Таврида».