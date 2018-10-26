Ещё
У Крымского моста обезвредили бомбу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Крымского моста обезвредили бомбу времен ВОВ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Специалисты пиротехнического отделения специального морского отряда ГУМЧС России по республике Крым обезвредили авиабомбу времен Великой отечественной войны в Керчи рядом с автоподходом к Крымскому мосту.
Как сообщает РИА «Новости», боеприпас весом 50 кг обнаружили местные жители. Специалисты определили, что это авиационная бомба SC-50 времен Великой отечественной войны.
«Благодаря слаженной работе и благодаря высокому профессионализму специалистов, бомба была успешно извлечена, погружена на специальный автомобиль и доставлена на полигон», — рассказали в пресс-службе ГУМЧС.
Бомбу уничтожили контролируемым взрывом, а территорию, где был обнаружен снаряд, еще раз проверили на наличие взрывоопасных предметов.
Автоподход к Крымскому мосту — четырехполосная автомагистраль длиной 8,6 километра, проходящая через Керчь и соединяющая мостовой переход с трассой «Таврида».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон45
США заявили об угрозе китайских ракет «сердцу РФ»
Путин пошутил над занявшей его место губернатором Югры227
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе342
Жена назвала причину смерти Караченцова138
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение