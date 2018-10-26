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У Крымского моста обезвредили бомбу времен ВОВ
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У Крымского моста обезвредили бомбу времен ВОВ 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Специалисты пиротехнического отделения специального морского отряда ГУМЧС России по республике Крым обезвредили авиабомбу времен Великой отечественной войны в Керчи рядом с автоподходом к Крымскому мосту.
Как сообщает РИА «Новости», боеприпас весом 50 кг обнаружили местные жители. Специалисты определили, что это авиационная бомба SC-50 времен Великой отечественной войны.
«Благодаря слаженной работе и благодаря высокому профессионализму специалистов, бомба была успешно извлечена, погружена на специальный автомобиль и доставлена на полигон», — рассказали в пресс-службе ГУМЧС.
Бомбу уничтожили контролируемым взрывом, а территорию, где был обнаружен снаряд, еще раз проверили на наличие взрывоопасных предметов.
Автоподход к Крымскому мосту — четырехполосная автомагистраль длиной 8,6 километра, проходящая через Керчь и соединяющая мостовой переход с трассой «Таврида».
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