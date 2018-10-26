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На Волге произошла вспышка проказы
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На Нижней Волге произошла вспышка проказы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Директор Научно-исследовательского института по изучению лепры Виктор Дуйко сообщил, что ученые сейчас лечат семь астраханцев, больных проказой.
«В нашем регионе выявлено семь новых случаев заболевания. Шесть — это заболевшие впервые, а седьмой — это рецидив у больного, который находится на диспансерном наблюдении. Это одинокий мужчина, после лечения он нарушал режим, выпивал, поэтому болезнь активизировалась», — сказал Дуйко, передает «Интерфакс».
По его словам, все заболевшие — люди пожилого возраста старше 60 лет.
«Основные очаги лепры — это Икрянинский, Володарский, Камызякский районы Астраханской области, села, там раньше были активные больные лепрой. Новые случаи удалось выявить благодаря хорошей работе дерматологической службы. Специалисты отправляли к нам больных, у которых на теле появлялись длительно незаживающие пятна», — добавил Дуйко.
Специалист отметил, что в 2018 году по всей России не фиксировались новые случаи проказы. В 2017 году врачам стало известно о двух случаях — в Ставропольском крае и Московской области.
Всего в России сейчас 250 больных проказой, подчеркнул директор института. На диспансерном учете в научном учреждении состоят 125 жителей Астраханской области, переболевших лепрой. По словам Дуйко, 60% всех больных в стране — жители Нижнего Поволжья.
Лепра (проказа) — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями. Протекает с преимущественным поражением кожи, периферической нервной системы, иногда передней камеры глаза, верхних дыхательных путей выше гортани, яичек, а также кистей и стоп. Лепра передается через выделения из носа и рта, во время тесных и частых контактов с людьми, не проходящими лечения.
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