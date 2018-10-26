«Желала лучшей доли»: почему матери бросают детей

Суд арестовал мать ребенка, брошенного в подъезде в Щелково

Суд предъявил обвинение и избрал меру пресечения женщине, оставившей своего ребенка в подъезде жилого дома в Подмосковье . Задержанная оказалась гражданкой Украины , приехавшей на заработки. Свой поступок она объяснила тяжелой жизненной ситуацией, отсутствием постоянного места жительства и материальными трудностями. По словам женщины, она желала своему сыну «лучшей доли».

Сорокалетнюю гражданку Украины, оставившую полуторогодовалого сына в подъезде одного из домов подмосковного Щелково , суд отправил в СИЗО до окончания рассмотрения дела. В ближайшее время состоится финальное судебное заседание, где она услышит окончательный приговор.

Как установило следствие, некоторое время назад подозреваемая приехала с Украины на заработки — на территории России у нее нет постоянного места жительства.

«Подозреваемая на территории Российской Федерации постоянного места жительства не имеет и проживала с ребенком по различным адресам в городском округе Щелково», — рассказала Врадий.

Женщина также призналась следователям, что денег у нее почти не было, поэтому вместе с ребенком она проживала у малознакомых мужчин. В свое оправдание она отметила, что решила оставить сына, потому что «желала ему лучшей доли». Добавим, что, оставив сына в подъезде, она срочным образом уехала к подруге в Саратов, чтобы не передумать. Однако вскоре раскаялась и «ехала сдаваться», когда ее и задержали на перроне вокзала.

Следователи нашли предполагаемого отца ребенка, сейчас проводится экспертиза для установления отцовства.

Ранее стало известно, что 14 октября жильцы нашли в подъезде многоэтажного жилого дома в Щелково полуторагодовалого мальчика. Прибывшие на место медики не обнаружили у ребенка телесных повреждений, однако ребенка все равно забрали на временное содержание в больницу. Пользователи социальных сетей, объединившись в группы, организовали кампанию по поиску родителей. При помощи волонтеров по городу были расклеены тысячи листовок.

По словам следователей, мальчик отзывался на имя Саша, но вскоре удалось установить его настоящее имя — Сережа. Также стала известна и личность бросившей его матери. Правоохранители задержали ее на вокзале, сняв с поезда «Саратов-Москва».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила в социальных сетях, что вопрос о дальнейшем устройстве ребенка будет решаться после установления личностей родителей.

«Вопрос о дальнейшем жизнеустройстве малыша будет решен с учетом результатов розыска его родителей и родственников, имеющих преимущественное право быть его опекунами. Очень надеюсь, что его близкие найдутся», — написала Мишонова.

Теперь, когда матери ребенка предстоит суд по двум уголовным статьям, ее с большой долей вероятности лишат родительских прав. Поэтому сейчас ребенку нашли новую временную семью, которая уже несколько лет сопровождается подмосковными органами опеки. Пока что Сережа останется с ними на временной основе, однако после суда эта семья станет первой в очереди на усыновление ребенка.

Случаи, когда детей «теряют» добровольно, случаются не так часто. В большинстве случаев они пропадают сами — причем с пугающей регулярностью.

По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», с января по май 2018 года в городской среде пропало 565 подростков в возрасте от 13 до 18 лет. Десять из них погибли, не найденными остались 24 человека, остальные вернулись домой.

В некоторых случаях дети пропадают из-за того, что сбегают из дома. Так, в середине сентября 2018 года в Калининграде пропал семилетний мальчик. Полиция всю ночь искала ребенка: нашли его только на рассвете — он лежал, свернувшись от холода клубком на матрасе внутри недостроенного строительного объекта.

«Его отвезли в отдел полиции, накормили, сейчас ребенок доставлен в детскую областную больницу до того, как органы опеки не определят его дальнейшее место пребывания, так как в квартире рядом с пьющими мамой и отцом находиться Матвею небезопасно», — рассказала журналистам подполковник внутренней службы начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Как сообщили в полиции, в доме первоклассника нет даже самого необходимого для жизни, он жил в постоянном страхе и не хотел возвращаться домой. По словам руководителя пресс-службы, сотрудники ПДН собирают все документы на ограничение родительских прав матери.