Чиновники разъяснили ситуацию с заменой полисов

В центре «Мои документы» опровергли информацию о необходимости получить полисы ОМС нового образца до 1 ноября. Об этом сообщается на сайте центра.

В «Моих документах» подчеркнули, что поменять старый полис ОМС на новый можно в любое время, а сменить страховую компанию — только раз в год, до 1 ноября.

Россияне, не успевшие сменить страховщика в этом году, смогут сделать это с 1 января следующего года. Подать заявку на оформление полиса ОМС в связи со сменой страховщика можно только в страховой компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что москвичи не смогут получить полисы ОМС нового образца после 1 ноября.

Сообщалось, что у 6,5 миллиона москвичей старые страховки — зеленые пластиковые карточки образца 1998 года, хотя еще в 2011 году в России были приняты единые требования к полису ОМС.