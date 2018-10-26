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Чиновники разъяснили ситуацию с заменой полисов
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Чиновники разъяснили ситуацию с заменой полисов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В центре «Мои документы» опровергли информацию о необходимости получить полисы ОМС нового образца до 1 ноября. Об этом сообщается на сайте центра.
В «Моих документах» подчеркнули, что поменять старый полис ОМС на новый можно в любое время, а сменить страховую компанию — только раз в год, до 1 ноября.
Россияне, не успевшие сменить страховщика в этом году, смогут сделать это с 1 января следующего года. Подать заявку на оформление полиса ОМС в связи со сменой страховщика можно только в страховой компании.
Ранее в СМИ появилась информация, что москвичи не смогут получить полисы ОМС нового образца после 1 ноября.
Сообщалось, что у 6,5 миллиона москвичей старые страховки — зеленые пластиковые карточки образца 1998 года, хотя еще в 2011 году в России были приняты единые требования к полису ОМС.
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