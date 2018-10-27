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Советских красноармейцев перезахоронили в Севастополе
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Советских красноармейцев перезахоронили в Севастополе 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/Global Look Press
Погибших во время Великой Отечественной войны освободителей города с почестями перезахоронили в Севастополе. Останки военнослужащих Красной армии были обнаружены при проведении строительных работ в районе Херсонесского аэродрома.
После проведения экспертизы было установлено, что они принадлежат семи бойцам 26-й мотострелковой бригады 19-го танкового корпуса, которые погибли в боях за Севастополь в 1944 году, сообщили в Министерстве обороны России.
Прах солдат был перенесён на городское кладбище советских воинов.
«Семь останков советских воинов в сопровождении эскорта морских пехотинцев были доставлены к мемориалу и перезахоронены с отданием воинских почестей и оружейным салютом», — говорится в сообщении Минобороны.
В церемонии приняли участие представители командования, соединений и воинских частей Черноморского флота, а также жители Севастополя и родственники одного из бойцов.
11 ноября, как сообщал News.ru, во Франции перезахоронят останки солдата Русского экспедиционного корпуса, погибшего во время Первой мировой войны. Церемония будет приурочена к столетию её окончания.
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