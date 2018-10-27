Советских красноармейцев перезахоронили в Севастополе

Погибших во время Великой Отечественной войны освободителей города с почестями перезахоронили в Севастополе . Останки военнослужащих Красной армии были обнаружены при проведении строительных работ в районе Херсонесского аэродрома.

После проведения экспертизы было установлено, что они принадлежат семи бойцам 26-й мотострелковой бригады 19-го танкового корпуса, которые погибли в боях за Севастополь в 1944 году, сообщили в Министерстве обороны России.

Прах солдат был перенесён на городское кладбище советских воинов.

«Семь останков советских воинов в сопровождении эскорта морских пехотинцев были доставлены к мемориалу и перезахоронены с отданием воинских почестей и оружейным салютом», — говорится в сообщении Минобороны.

В церемонии приняли участие представители командования, соединений и воинских частей Черноморского флота, а также жители Севастополя и родственники одного из бойцов.

11 ноября, как сообщал News.ru, во Франции перезахоронят останки солдата Русского экспедиционного корпуса, погибшего во время Первой мировой войны. Церемония будет приурочена к столетию её окончания.