Названы популярные у иностранцев регионы России

Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России

К такому выводу пришли аналитики сервиса MAPS.ME на основе данных о числе электронных карт регионов, скачанных иностранными путешественниками летом 2018 года.

Создатели рейтинга отмечают, подобный список составляется каждый год. В рейтинге 2017-го года тройка лидеров была той же самой, а на 4-м месте, как и в этом году, находилась Калининградская область

Пятую строчку рейтинга занимает Бурятия . Также в десятке популярных регионов оказались Адыгея, Татарстан, Красноярский край, Нижегородская область и Краснодарский край.

В двадцатку регионов, картами которых активнее всего интересовались иностранные туристы, впервые вошли Свердловская и Самарская области.

Составители перечня полагают, что это связано с проведением в столицах регионов матчей Чемпионата мира по футболу. К слову, карты городов, где проходили игры турнира, иностранные болельщики стали активно скачивать еще весной.

В списке популярных у туристов оказались девять из одиннадцати российских регионов, где проходили игры главного футбольного первенства мира.

Составленный картографическим сервисом рейтинг вполне соотносится с цифрами по с ситуацией по приему иностранных туристов. Так, на Северо-Западе помимо Петербурга, в рейтинг входят Новгородская и Псковская области, которые заняли 16-е и 19-е место, соответственно. Это вполне отражает реальную ситуацию, ведь туры в Псковскую и Новгородскую области, как правило, организуются из Петербурга.