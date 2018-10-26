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Названы популярные у иностранцев регионы России
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Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Иностранные туристы, посещающие Россию, чаще всего скачивали карты Москвы, Петербурга и Иркутской области.
К такому выводу пришли аналитики сервиса MAPS.ME на основе данных о числе электронных карт регионов, скачанных иностранными путешественниками летом 2018 года.
Создатели рейтинга отмечают, подобный список составляется каждый год. В рейтинге 2017-го года тройка лидеров была той же самой, а на 4-м месте, как и в этом году, находилась Калининградская область.
Пятую строчку рейтинга занимает Бурятия. Также в десятке популярных регионов оказались Адыгея, Татарстан, Красноярский край, Нижегородская область и Краснодарский край.
В двадцатку регионов, картами которых активнее всего интересовались иностранные туристы, впервые вошли Свердловская и Самарская области.
Составители перечня полагают, что это связано с проведением в столицах регионов матчей Чемпионата мира по футболу. К слову, карты городов, где проходили игры турнира, иностранные болельщики стали активно скачивать еще весной.
В списке популярных у туристов оказались девять из одиннадцати российских регионов, где проходили игры главного футбольного первенства мира.
Составленный картографическим сервисом рейтинг вполне соотносится с цифрами по с ситуацией по приему иностранных туристов. Так, на Северо-Западе помимо Петербурга, в рейтинг входят Новгородская и Псковская области, которые заняли 16-е и 19-е место, соответственно. Это вполне отражает реальную ситуацию, ведь туры в Псковскую и Новгородскую области, как правило, организуются из Петербурга.
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