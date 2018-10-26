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В Сети обсудили модные кроссовки Яровой
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В Сети обсудили модные кроссовки Яровой 

Рамблер 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналист Дмитрий Алешковский опубликовал в твиттере фото вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, сделанное в аэропорту. Интернет-пользователи обратили внимание на айфон депутата и «молодежные» кроссовки.
«Госпожа Яровая) с айфоном да еше и скаким, и вся при моде в кедах!» — написал @volkoo_v (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Кросы у бабули огонь)))» — добавил @grebnev1205.
«Девушка на стиле, черные колготки, лоферы», — заявила @G4f6m8X0eqms4Ql.
Также комментаторы назвали обувь Яровой «годной», «моднявой» и «опасной».
«У неё 7 плюс! Ого, шарит женщина в гаджетах. Это самый шикарный айфончик!» — написал @Nossorog 4 ч.4 часа назад.
По данным «Ура.ру», на фото на Яровой кроссовки бренда Alexander McQueen, которые стоят около 30 тысяч рублей.
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