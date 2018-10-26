В Сети обсудили модные кроссовки Яровой

Ой, смотрите кто со мной в аэропорту. Выезжает за бугор. Надеюсь не на одном рейсе полетим. pic.twitter.com/jpL4QO8zVf— Митя Алешковский (@aleshru) 26 октября 2018 г.

«Госпожа Яровая) с айфоном да еше и скаким, и вся при моде в кедах!» — написал @volkoo_v (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Кросы у бабули огонь)))» — добавил @grebnev1205.

«Девушка на стиле, черные колготки, лоферы», — заявила @G4f6m8X0eqms4Ql.

Также комментаторы назвали обувь Яровой «годной», «моднявой» и «опасной».

«У неё 7 плюс! Ого, шарит женщина в гаджетах. Это самый шикарный айфончик!» — написал @Nossorog 4 ч.4 часа назад.