Казань и Белгород свяжет прямой авиарейс

Татарстанская авиакомпания "Ювт Аэро" планирует начать в ноябре текущего года прямые перелеты из Казани Белгород , сообщила пресс-служба авиаперевозчика в пятницу.

"В новом сезоне прямые рейсы Казань — Белгород будут осуществляться каждый понедельник и пятницу. Обслуживать направление будет реактивный CRJ-200 авиакомпании "Ювт Аэро", зарекомендовавший себя как экономичный пассажирский реактивный самолет. Время полета составит 1 час 40 минут. Компоновкой воздушного судна предусмотрено 50 кресел. Стоимость авиабилета Казань — Белгород для взрослого человека составляет около 5,8 тыс. рублей, говорится в сообщении авиакомпании.

В руководстве авиаперевозчика считают, что рейс из Казани в Белгород будет востребован. Ранее прямых авиарейсов между городами не было, добраться по маршруту можно было только с пересадкой. Запуск запланирован на 2 ноября текущего года. "Уверен, что данное направление будет пользоваться спросом, а привлекательная цена и возможность прибыть в место назначения без пересадок сделает полет более доступным и привлекательным", — цитирует заместителя генерального директора АО "Ювт Аэро" по коммерческим вопросам Станислава Козленко пресс-служба.