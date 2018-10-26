Ещё
Казань и Белгород свяжет прямой авиарейс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казань и Белгород свяжет прямой авиарейс 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Татарстанская авиакомпания "Ювт Аэро" планирует начать в ноябре текущего года прямые перелеты из Казани в Белгород, сообщила пресс-служба авиаперевозчика в пятницу.
"В новом сезоне прямые рейсы Казань — Белгород будут осуществляться каждый понедельник и пятницу. Обслуживать направление будет реактивный CRJ-200 авиакомпании "Ювт Аэро", зарекомендовавший себя как экономичный пассажирский реактивный самолет. Время полета составит 1 час 40 минут. Компоновкой воздушного судна предусмотрено 50 кресел. Стоимость авиабилета Казань — Белгород для взрослого человека составляет около 5,8 тыс. рублей, говорится в сообщении авиакомпании.
В руководстве авиаперевозчика считают, что рейс из Казани в Белгород будет востребован. Ранее прямых авиарейсов между городами не было, добраться по маршруту можно было только с пересадкой. Запуск запланирован на 2 ноября текущего года. "Уверен, что данное направление будет пользоваться спросом, а привлекательная цена и возможность прибыть в место назначения без пересадок сделает полет более доступным и привлекательным", — цитирует заместителя генерального директора АО "Ювт Аэро" по коммерческим вопросам Станислава Козленко пресс-служба.
ТАСС: последние новости
Биография народного артиста России Бориса Темирканова Филарет призвал УПЦ МП изменить название на Российскую православную церковь на Украине В центрах госуслуг опровергли информацию о необходимости замены полиса ОМС до 1 ноября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена назвала причину смерти Караченцова125
Путин отреагировал на смерть Караченцова61
Дачники устроят в Москве коллапс6
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание36
Умер Борис Темирканов8
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
00:24
Поторопитесь: на смену полиса ОМС дали неделю
Общество Статьи
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
02:58
СМИ рассказали о последних словах Караченцова
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение