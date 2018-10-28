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Волгоградская область перешла в новый часовой пояс
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Волгоградская область перешла в новый часовой пояс 

Москва24 + ещё 18 4 часа назад
Фото: ТАСС
Волгоградская область с двух часов ночи воскресенья перешла в новый часовой пояс. По нему регион жил до середины 1980-х годов, сообщает ТАСС.
Согласно указу, подписанному Владимиром Путиным, Волгоградская область отнесена к третьей часовой зоне (московское время +1 час, UTC+4). Стрелки в регионе переведены на час вперед.
Решение принято на референдуме о местном времени 18 марта. Оно было поддержано большинством жителей региона. За высказались 687 тысяч человек, что составляет 58,82% от всех участников референдума.
Таким образом, Волгоградская область присоединяется к часовому поясу, в котором находятся Астраханская, Ульяновская и Саратовская и Самарская области, а также Удмуртия.
Инициаторы перевода объясняют свою позицию тем, что темное время суток наступает в области очень рано — летом примерно в 20:00 по московскому времени, а зимой — в 16:30.
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