Ещё
Обнародовано завещание Сенцова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны подробности завещания Сенцова 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Осужденный в РФ Олег Сенцов в завещании попросил экранизировать свои произведения, а полученные от гонораров средства завещал своим дочери и сыну, документ опубликовал в пятницу сайт "Громадское ТВ" ("Общественное ТВ").
В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он написал завещание. Как отмечается на сайте, именно она передала завещание журналистам.
"Завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно "Носорог", "Кай", а также написанные мной в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию-производителя этих фильмов. Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти я назначаю моих детей", — говорится в завещании Сенцова, копию которого публикует сайт.
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Последние новости
Из жизни ушел Николай Караченцов Воевать по-крупному. Армия США готовится штурмовать города-миллионники В России начались "репрессии снизу"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина позвали в Вашингтон227
В Приморье рухнул автомобильный мост86
Морская авиация поднята по тревоге в Крыму92
Жена назвала причину смерти Караченцова135
Путин отреагировал на смерть Караченцова88
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение