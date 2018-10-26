Поторопитесь: на смену полиса ОМС дали неделю

Россиянам советуют получить новые полисы ОМС до 1 ноября

Московский фонд ОМС напомнил гражданам, что до 1 ноября они могут обменять полис ОМС старого образца на новый. Это нужно для того, чтобы россияне могли получить медицинские услуги в любом регионе, в независимости от места страхования. Людям с полисами старого образца не откажут в экстренной ситуации, однако если срочной угрозы здоровью нет, то могут возникнуть сложности с получением медицинской помощи.

Столичный фонд ОМС напоминает, что россияне смогут получить полис обязательного медицинского страхования нового образца не позже 1 ноября. После этого выдача «новых» полисов возобновится только с 1 января 2019 года, сообщается на сайте городского фонда.

Также отмечается, что менять страховую компанию можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев переезда в другой регион.

Несмотря на то, что форма нового полиса действует на территории всей страны с 2011 года, россияне не торопятся менять свои старые полисы. Так, в Москве из 12,3 млн застрахованных по ОМС менее половины (5,8 млн человек) пользуются полисом нового образца, остальные (6,5 млн) предъявляют «старый» полис в медучреждениях.

Директор МГФОМС Владимир Зеленский пояснил, что введение нового единого полиса необходимо, чтобы избежать путаницы, если человек обращается в поликлинику или больницу не по месту страхования.

Между российскими субъектами работает система взаиморасчетов по оплате медицинской помощи, полученной за пределами региона страхования. «Кассир магазина не в состоянии знать, как выглядят все валюты мира.

Так и в ОМС, медицинская организация не может помнить, как выглядят старые полисы ОМС 86 регионов России, поэтому я бы рекомендовал всем владельцам старых полисов их поменять», — подчеркнул Зеленский.

При этом, согласно закону, лечебное учреждение не имеет права отказать больному, имеющему полис старого образца, в экстренной помощи и в госпитализации.

В городском фонде также напомнили, что новые медицинские полисы можно получить в страховых компаниях, работающих с ОМС, а также в поликлиниках, где сейчас присутствуют страховые представители. Тем не менее самый простой способ — обратиться в многофункциональный центр «Мои документы».

В мае этого года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о планах Минздрава изменить систему обязательного медицинского страхования. По ее мнению, необходимо сделать систему ОМС более централизованной и подконтрольной Федеральному фонду ОМС, чтобы избежать искажений в территориальных программах госгарантий.

В настоящее время территориальные фонды ОМС подчиняются главам департаментов и региональных министерств здравоохранения, отметила Скворцова.

«В наших планах поставить вопрос о вертикализации системы ОМС, преобразовании системы территориальных фондов ОМС в территориальные подразделения федерального фонда ОМС, и введение правила «двух ключей», — заявила она на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как считает министр, централизация ОМС позволит создать единую качественную и доступную систему предоставления медицинских услуг.

Что касается самих россиян, то согласно опросам, большинство граждан (82%) одобряют существующую систему, при которой права пациентов защищают страховые компании. Об этом говорят результаты исследования, проведенного ВЦИОМ в конце прошлого года. 55% респондентов считают, что основной функцией страховых представителей является защита в случаях врачебных ошибок.

Россияне также рассказали о наиболее острых проблемах здравоохранения в России.

Так, 56% участников отметили, что в медучреждениях до сих пор приходится стоять в очередях.

Еще 42% обратили внимание на некомфортные условия в больницах и поликлиниках — отсутствие сидячих мест и плохую вентиляцию, а 40% — на нехватку нужных лекарств и оборудования. Более трети респондентов (37%) указали на недостаточный профессиональный уровень врачей и столько же — на то, что специалистов просто не хватает.

Более половины опрошенных (52%) оценивают российскую систему здравоохранения негативно и только 37% — удовлетворительно. Варианты «хорошо» и «скорее хорошо» выбрали 9% респондентов.

Опрошенные граждане также проголосовали за методы, которыми можно исправить систему здравоохранения. Почти половина участников опроса одобрила вариант «наказание рублем» — финансирование медицинских учреждений в зависимости от качества услуг. Еще треть (35%) заявила, что надо увольнять руководителей больниц и поликлиник, оказывающих некачественные услуги, а четверть (25%) посчитала, что улучшить качество медобслуживания поможет контроль со стороны независимых организаций, защищающих права пациентов.