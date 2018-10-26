Пока вы спали: Объявлен день жестянщика 

Россия откроется лояльным мигрантам
Россия может кардинально изменить концепцию миграционной политики. По данным «Коммерсанта», Россия намерена открыться лояльным и готовым интегрироваться в общество людям, причем не только русским и русскоязычным гражданам стран бывшего Советского Союза и дальнего зарубежья. Первым шагом для смены подхода к миграционной политике может стать разработанная Министерством внутренних дел концепция, которая уже была одобрена правительством и «ушла» к президенту.
Сахар стал вдвое дороже
Сахар подорожал вдвое за год в Южном федеральном округе России. Об этом свидетельствуют подсчеты Министерства сельского хозяйства. Согласно им, к 18 октября 2018-го оптовая стоимость сахара в ЮФО составила 35,97 рубля за килограмм, что не отличается от цены, фиксировавшейся неделю назад, однако на 50% превышает цену в аналогичном периоде минувшего года и на 43,9% ту, что наблюдалась в начале нынешнего.
Евгений Иванов, эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка, объяснил РБК, что одной из главных причин подорожания сахара является нелучший урожай сахарной свеклы.
Взыскание долгов по зарплате предложили упростить
Россиянам станет несколько проще добиться денег от задолжавших работодателей. Согласно поправкам Минтруда в проект закона об изменении Трудового кодекса, которые опубликованы на сайте Федерации независимых профсоюзов России, трудовые инспекторы смогут обращаться к судебным приставам ради принудительного взыскания долгов по зарплате до решения суда, а не после, как это происходит сейчас. Получив исполнительный документ от инспекторов, работодатель сможет обжаловать решение в суде. В противном случае приставы взыщут долг в течение двух месяцев.
ГИБДД обратилась к москвичам
ГИБДД призвала москвичей быть внимательнее на дорогах из-за понижения температуры. Согласно сообщению на сайте столичного управления Госавтоинспекции, в ближайшее время температура понизится до минусовых значений, что может стать причиной обледенения дорог. Поэтому в ГАИ призвали водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не тормозить слишком резко, а пешеходов — носить одежду со светоотражающими элементами, двигаться исключительно по тротуарам, а дороги переходить только по пешеходным переходам.
Украинцам врут о российском газе
Власти Украины обманывают граждан, заявляя, что страна «слезла с российской газовой иглы». Об этом в эфире NewsOne заявил руководитель украинской платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. По его словам, это правда лишь наполовину, так как Украина хоть и покупает газ в Европе в течение уже двух лет, однако газ этот — российский.