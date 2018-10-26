Ещё
Умер композитор Темирканов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер композитор Темирканов 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Фото: ©wikipedia
Композитор и дирижер Борис Темирканов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры Кабардино-Балкарии.
Причину смерти музыканта в ведомстве не уточнили.
Народный артист России Борис Темирканов в начале карьеры играл на виолончели в оркестре Нальчика. Позже он стал главным дирижером симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии. Также он возглавлял Союз композиторов республики.
Борис Темирканов — старший брат Юрия Темирканова, руководителя академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ рассказали о последних словах Караченцова60
Жена назвала причину смерти Караченцова100
Поторопитесь: на смену полиса ОМС дали неделю39
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
«Ты меня никогда не забудешь»63
Видео
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
00:24
Поторопитесь: на смену полиса ОМС дали неделю
Общество Статьи
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
00:42
СМИ рассказали о последних словах Караченцова
Шоу-бизнес Происшествия
00:14
Запуск ракет с фрегата «Адмирал Горшков» попал на видео
Армия Оружие
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение