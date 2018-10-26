Умер Борис Темирканов

Умер композитор Темирканов

Композитор и дирижер Борис Темирканов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры Кабардино-Балкарии.

Причину смерти музыканта в ведомстве не уточнили.

Народный артист России Борис Темирканов в начале карьеры играл на виолончели в оркестре Нальчика. Позже он стал главным дирижером симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии. Также он возглавлял Союз композиторов республики.