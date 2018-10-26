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Умер Борис Темирканов
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Умер композитор Темирканов 

Рамблер + ещё 24 3 часа назад
Фото: ©wikipedia
Композитор и дирижер Борис Темирканов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры Кабардино-Балкарии.
Причину смерти музыканта в ведомстве не уточнили.
Народный артист России Борис Темирканов в начале карьеры играл на виолончели в оркестре Нальчика. Позже он стал главным дирижером симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии. Также он возглавлял Союз композиторов республики.
Борис Темирканов — старший брат Юрия Темирканова, руководителя академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.
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