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Умер Тони Джо Уайт
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Умер американский певец Тони Джо Уайт 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: AP Photo / Mark Humphrey
Американский певец и автор песен Тони Джо Уайт скончался в США в возрасте 75 лет, говорится в сообщении, опубликованном на странице музыканта в Facebook.
"С горечью мы сообщаем, что тони Джо Уайт скончался в возрасте 75 лет", — говорится в сообщении.
Как пишет газета Tennessean со ссылкой на родственников музыканта, он скончался в среду в своем доме в штате Теннесси.
"Он не был болен. У него случился сердечный приступ. Он не мучился от боли и не страдал", — сообщил сын Уайта Джоди.
Тони Джо Уайт издал свой первый альбом "Черное и белое" (Black and White) в 1968 году. Он являлся и автором двух хитов певицы Тины Тернер — Steamy Windows и Undercover Agent for the Blues.
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