Умер Тони Джо Уайт

Умер американский певец Тони Джо Уайт

Американский певец и автор песен Тони Джо Уайт скончался в США в возрасте 75 лет, говорится в сообщении, опубликованном на странице музыканта в Facebook.

"С горечью мы сообщаем, что тони Джо Уайт скончался в возрасте 75 лет", — говорится в сообщении.

Как пишет газета Tennessean со ссылкой на родственников музыканта, он скончался в среду в своем доме в штате Теннесси.

"Он не был болен. У него случился сердечный приступ. Он не мучился от боли и не страдал", — сообщил сын Уайта Джоди.