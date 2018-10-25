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Морской лев лёг отдохнуть на оживленной трассе
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Морской лев лёг отдохнуть на оживленной трассе 

Рамблер 20 минут назад
В Сан-Диего морской лев вышел из океана к людям. Животное выползло на оживлённую трассу города и решило передохнуть посреди дороги, заблокировав проезд. Подобные случаи считаются огромной редкостью, морские львы стараются держаться в стороне от человека, этот зверь стал исключением. Чтобы спасти обитателя океана водители вызвали полицию и специалистов по морским животным. Любопытного льва с трудом удалось посадить в клетку и унести с проезжей части. Ветеринары обследуют необычного туриста и спустя некоторое время отпустят домой.
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