Назван пугающий россиян состав продуктов

85% россиян читают этикетку при выборе продукта в магазине, выяснил национальный исследовательский центр «Здоровое питание». Данные опроса, в котором приняли участие 500 человек в возрасте от 16 до 80 лет, приводит «МК».

Число покупателей, читающих этикетку продукта, возросло на 15% за три года. При этом 90% из них смотрят на срок годности продукта и лишь 63% обращают внимание на его состав. 66% из тех, кто изучает состав, не доверяют написанному.

Больше всего россияне боятся найти в составе продукта консерванты, красители, добавки Е, пальмовое масло и трансжиры. При этом специалисты утверждают, что добавок Е не стоит бояться, а трансжиры действительно признаны Всемирной организацией здравоохранения самым вредным компонентом пищи.

Среди скрытых компонентов пищи, россияне больше всего опасаются антибиотиков, стероидов, гормонов, фальсификата и пестицидов.

Россияне также негативно относятся к пищевым инновациям. В частности, 70% опрошенных заявили, что не будут покупать лабораторно выращенное мясо, 47% респондентов признались, что не будут покупать молокосодержащие продукты.