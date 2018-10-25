Ярославцам отключат аналоговое ТВ: как не остаться без любимых каналов

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В январе в России полностью отключат аналоговое телевещание. И подключат цифровое. Что это значит? Как понять, какое вещание теперь в вашей квартире? Досмотрите ли любимый сериал и не вырубят ли ток-шоу на словах «наша героиня рассказала всю правду…»? Надо вообще что-то делать или «оно само»? Разбираемся, что делать ярославцам, чтобы не остаться без ТВ.

— Переход на «цифру» позволяет существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, сэкономить частотный ресурс. При этом, в отличие от пользования сетями кабельных и спутниковых операторов, никаких доплат за просмотр не предусмотрено, — объясняет Екатерина Троицкая, заместитель Председателя Правительства Ярославской области — директор департамента Екатерина Троицкая, экономики и стратегического планирования:

Итак, преимущества цифрового ТВ перед аналоговым:

Лучше качество

Цифровое ТВ подает сигнал в HD-качестве и даже в формате Ultra HD (4K), в аналоговом — только SD-качество. Разница в цифрах. HD — изображение 1920 на 1080 точек (или 1280 на 720), а SD — изображение 720 на 576 точек.

Если у вас современный телевизор (модель 2013 года и позже), то он технически приспособлен к приему цифрового сигнала. Пользуясь аналоговым сигналом на таком телевизоре, вы лишаете себя возможности смотреть каналы в HD-формате.

Любой способ подключения

К аналоговому ТВ можно подключиться только с помощью эфирной антенны или через кабель, а к цифровому ТВ — при помощи комнатной/домовой антенны, приставки (с проводами и без), кабеля от оператора, который можно спрятать от глаз, и даже с помощью Wi-Fi.

Больше каналов

При переходе на цифровое ТВ все получат 20 федеральных телеканалов 1-го и 2-го мультиплексов плюс 1 местный телеканал.

Жители Ярославской области получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 («СТС», «ТНТ», «Рен-ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ»). 10 телеканалов второго мультиплекса жители региона уже смотрят в Ярославле, Ростове, Угличе, Мышкине, Рыбинске, Тутаеве, Некоузе и других населенных пунктах, расположенных в зоне охвата радиотелевизионных передающих станций «Дубки» и «Волга». К концу года второй мультиплекс придет во все дома области.

Кто в зоне риска

В зоне риска находятся телезрители, которые принимают только аналоговый сигнал через «рогатку» или индивидуальную антенну. Им придется купить специальное оборудование для приема цифрового сигнала или подключиться к одному из провайдеров ТВ.

— Если вы смотрите ТВ не через антенну, а через кабель — кабельное аналоговое ТВ, то вас эти изменения не коснутся, вы просто продолжите пользоваться услугами своего провайдера в прежнем объёме, — объяснил директор ЯТС и Дом.ru в Ярославле Василий Середа.

Некоторым власти помогут купить технику для приема цифрового сигнала.

— В этом нуждаются 3972 человека — у них только аналоговое телевидение. Сейчас органы социальной защиты прорабатывают варианты помощи этим людям, — рассказал Дмитрий Аминов, первый заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения. Кому положена помощь.

Когда и как будут отключать

К концу года завершится строительство цифровой эфирной телесети, а в нашем регионе отключение аналогового сигнала начнется после новогодних каникул. Любимые фильмы и передачи в праздники увидят все.

Где получить дополнительную информацию

По круглосуточной федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02.

На сайте: СМОТРИЦИФРУ.РФ Узнать, где расположена ближайшая телебашня, можно с помощью интерактивной карты ЦЭТВ.