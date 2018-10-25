Кусачая проблема. Кто научит культурному поведению хозяев собак и их питомцев

Как минимум 10 тысяч москвичей ежегодно страдают от укусов собак. В основном, хозяйских и породистых. Такую безрадостную статистику приводят специалисты госсанэпиднадзора. Не проходит и месяца, чтобы какая-нибудь невменяемая псина не набросилась на человека. После октябрьской смертельной схватки заводчицы со своими питомцами — мастиффами градус социального возмущения опять резко повысился. На круглом столе в сетевом вещании "Вечерней Москвы" выступления экспертов также звучали эмоционально и, порой, даже резко, в соответствии с заявленной темой: «Собака как оружие: нужно ли хозяев бойцовых псов отправлять на курсы подготовки?».

Картину последнего собачьего ЧП в Раменском районе Подмосковья эксперты восстановили, опираясь на собственные проверенные информационные источники. 13 октября погибла заводчица мастиффов 52-летняя Марина Быстрова . Неоднократная участница престижных выставок, обожающая своих огромных подопечных, гордилась своим питомником в сорок грозных голов. В тот злополучный день она попыталась разнять двоих кобелей во время драки. Причем, сделала она это, нарушая все правила безопасности, просто голыми руками. Финал, как заявили знатоки, оказался закономерным. Псы растерзали женщину, даже не сообразив, что перед ними их собственная хозяйка. Так уж устроены собачьи мозги. Во время драки отключаются. К слову сказать, в фургоне, в котором завязалась драка, был припасен поливочный шланг. И именно с его помощью можно стоило разнимать дерущихся, безболезненно и вполне эффективно. Но увы…

Поэтому повышением уровня образования и культуры потенциальных хозяев домашних животных пока занимаются редкие волонтеры, подобные экспертам, собравшимся в студии «Вечерней Москвы».

— Мы бесплатно приезжаем в общеобразовательные средние школы и работаем с детьми, читаем лекции. Это называется бесконфликтное мотивационное обучение, — рассказал Виталий Орлов

Повезло чьим-то детям. Ну, а всем остальным пока остается самовоспитание и самообразование.

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