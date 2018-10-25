Ещё
В Череповце юнармейцы высадили деревья ко Дню подразделений специального назначения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Череповце юнармейцы высадили деревья ко Дню подразделений специального назначения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Парк Победы начинает сезон озеленения, и первыми, кто получил право посадить в нем деревья, стали юнармейцы. Посадку осуществляли с помощью руководителя организации «Народная роща».
Парк Победы начинает сезон озеленения, и первыми, кто получил право посадить в нем деревья, стали юнармейцы. Посадку осуществляли с помощью руководителя организации «Народная роща». Череповецкие юнармейцы первыми высадили деревья в Парке Победы. Высадка деревьев приурочена ко Дню подразделений специального назначения РФ. Парк Победы начинает сезон озеленения, и первыми, кто получил право посадить в нем деревья, стали юнармейцы. Посадку осуществляли с помощью руководителя организации «Народная роща».
Всего было приглашено 20 человек, ставших лучшими по итогам юнармейских сборов, состоявшихся в сентябре. Ребята, которые наиболее активно проявили себя, показали настоящую выдержку и стремление к победе, также в парке получили отличительные значки за свои заслуги.
ТК «Звезда»: последние новости
В Сочи введен режим ЧС из-за ливней и затоплений Разбитая бутылка, остатки взрывчатки: как выглядит место, где Росляков готовился к атаке на колледж Депутат Саратовской облдумы решил прожить месяц на «министерской диете»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили100
Онкобольные Сенчукова и Рыбин сделали заявление26
Израиль отказал России в военной просьбе1340
Прояснилась ситуация с ранением полицейского в голову16
«Пишу и плачу от боли»: Лобода обратилась к фанатам89
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение