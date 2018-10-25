В Череповце юнармейцы высадили деревья ко Дню подразделений специального назначения

Парк Победы начинает сезон озеленения, и первыми, кто получил право посадить в нем деревья, стали юнармейцы. Посадку осуществляли с помощью руководителя организации «Народная роща».

Парк Победы начинает сезон озеленения, и первыми, кто получил право посадить в нем деревья, стали юнармейцы. Посадку осуществляли с помощью руководителя организации «Народная роща». Череповецкие юнармейцы первыми высадили деревья в Парке Победы. Высадка деревьев приурочена ко Дню подразделений специального назначения РФ. Парк Победы начинает сезон озеленения, и первыми, кто получил право посадить в нем деревья, стали юнармейцы. Посадку осуществляли с помощью руководителя организации «Народная роща».

Всего было приглашено 20 человек, ставших лучшими по итогам юнармейских сборов, состоявшихся в сентябре. Ребята, которые наиболее активно проявили себя, показали настоящую выдержку и стремление к победе, также в парке получили отличительные значки за свои заслуги.