Ещё
В настольной игре нашли тайник с бриллиантами на тысячи долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В настольной игре нашли тайник с бриллиантами на тысячи долларов 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Chris Lightfoot
Австралийская пара, несколько месяцев назад перебравшаяся в канадский город Торонто, обнаружила в коробке со старой настольной игрой тайник с драгоценностями. Об этом сообщает Yahoo7 News.
Находка была совершена, когда у 27-летних австралийцев Криса Лайтфута (Chris Lightfoot) и Мэнди Флэк (Mandy Flack) гостили родители.
«Я рассудил, что при них нас вряд ли ждет ночь безудержного пьянства, поэтому стоит заглянуть в комиссионку и купить какую-нибудь настольную игру», — рассказывает Крис.
Выбор пал на подержанную головоломку MindTrap, стоившую всего два доллара. После начала игры в коробке обнаружилось двойное дно, под которым были спрятаны шесть колец с бриллиантами. Отыскать их прежнего владельца не удалось, поэтому пара решила показать кольца ювелиру. По его оценке, два самых дорогих стоят по пять тысяч долларов, а суммарная стоимость всех шести составляет не менее 18 тысяч долларов.
Драгоценности решили сохранить на черный день, но Крис не теряет надежды, что однажды вырученные за них деньги помогут ему приобрести яхту.
«Когда наши визы истекут, мы думали купить новую яхту и уплыть на ней на Багамы», — говорит он.
В мае сообщалось, что семья из Нью-Йорка обнаружила во дворе своего дома закопанный сейф с деньгами и драгоценностями стоимостью десятки тысяч долларов. Как выяснилось, его украли у соседей около семи лет назад. Пара решила вернуть найденное законным владельцам.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили100
Онкобольные Сенчукова и Рыбин сделали заявление26
Израиль отказал России в военной просьбе1340
Прояснилась ситуация с ранением полицейского в голову16
«Пишу и плачу от боли»: Лобода обратилась к фанатам89
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение