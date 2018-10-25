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Главред «Медузы» временно отстранен от обязанностей
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Главред «Медузы» временно отстранен от обязанностей 

Ведомости + ещё 4 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков временно отстранен от должности в связи с обвинениями в неподабающем поведении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила гендиректор и учредитель «Медузы» Галина Тимченко.
«Главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова обвинили в неподобающем поведении. Произошло это в выходные. Человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в "Медузе" не работает», — написала Тимченко.
По ее словам, редакция обсудила эти события, а Колпаков в свою очередь попросил временно снять с него обязанности главреда до рассмотрения инцидента советом директоров издания.
«Пока исполнять обязанности главного редактора Медузы снова буду я», — отметила Тимченко.
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