Главред «Медузы» временно отстранен от обязанностей

Главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков временно отстранен от должности в связи с обвинениями в неподабающем поведении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила гендиректор и учредитель «Медузы» Галина Тимченко.

«Главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова обвинили в неподобающем поведении. Произошло это в выходные. Человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в "Медузе" не работает», — написала Тимченко.

По ее словам, редакция обсудила эти события, а Колпаков в свою очередь попросил временно снять с него обязанности главреда до рассмотрения инцидента советом директоров издания.