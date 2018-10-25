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В МИД оценили присуждение Сенцову премии Сахарова
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В МИД оценили присуждение Сенцову премии Сахарова 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что присуждение украинскому режиссеру Олегу Сенцову премии имени Андрея Сахарова является политизированным. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, неизвестно на каком основании Сенцов был удостоен данной премии.
Она также добавила, что депутат Верховной рады Надежда Савченко "могла бы больше подойти для этой премии".
Захарова подчеркнула, что Савченко "страдала" больше, чем Сенцов.
Ранее сообщалось, что Сенцову присудили премию Сахарова.
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