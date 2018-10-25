В МИД оценили присуждение Сенцову премии Сахарова

По ее словам, неизвестно на каком основании Сенцов был удостоен данной премии.

Захарова подчеркнула, что Савченко "страдала" больше, чем Сенцов.

Ранее сообщалось, что Сенцову присудили премию Сахарова.