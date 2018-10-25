Женщина спасла умиравшего мужа и родила

Жительница американского города Уэст-Сент-Пол, штат Миннесота, спасла мужа после остановки сердца и родила ребенка, когда супруг вышел из комы. Об этом сообщает Associated Press.

Эшли Гетте (Ashley Goette) была на 39 неделе беременности, когда ее разбудил задыхающийся муж. Женщина позвонила в службу 911 и описала ситуацию. Следуя инструкциям диспетчера, она до приезда скорой помощи делала супругу искусственное дыхание и массаж сердца.

Мужчину отвезли в больницу и погрузили в искусственную кому, чтобы уменьшить риск повреждения мозга. Женщина успела пообещать ему, что не будет рожать, пока он не очнется. Муж пришел в сознание незадолго до родов, которые происходили в той же больнице. Он смог посмотреть их по мобильному телефону благодаря сестре жены, которая транслировала их по Facetime.

16 октября сообщалась, что жительница Бразилии, которую врачам не удавалось вывести из комы, пробудилась, когда ей дали подержать новорожденного ребенка.