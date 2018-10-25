Власти Сочи забили тревогу

Мэр Сочи Анатолий Пахомов в связи с паводком постановил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию предоставленного властями постановления.

Режим вводится с 25 октября до особого распоряжения.

Из-за подтопления в городе нарушено движение автомобильного транспорта, местные водители выстраиваются в очереди на заправках, из-за чего на некоторых АЗС наблюдается дефицит топлива.

Помимо этого, сочинцы опасаются возникновения дефицита продуктов в магазинах, однако власти, как передает «Интерфакс», заявляют, что проблем с обеспечением города всем необходимым нет.