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Власти Сочи забили тревогу
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Власти Сочи забили тревогу 

Lenta.ru + ещё 10 47 минут назад
Мэр Сочи Анатолий Пахомов в связи с паводком постановил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию предоставленного властями постановления.
Режим вводится с 25 октября до особого распоряжения.
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Из-за подтопления в городе нарушено движение автомобильного транспорта, местные водители выстраиваются в очереди на заправках, из-за чего на некоторых АЗС наблюдается дефицит топлива.
Помимо этого, сочинцы опасаются возникновения дефицита продуктов в магазинах, однако власти, как передает «Интерфакс», заявляют, что проблем с обеспечением города всем необходимым нет.
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