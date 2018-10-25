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Визит патриарха Кирилла в Молдавию перенесен
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Додон: визит патриарха Кирилла в Молдавию перенесен на более поздний срок 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдавию перенесен на более поздний срок. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент республики Игорь Додон после телефонного разговора с главой Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополитом Волоколамским Иларионом в четверг.
"Принято решение перенести пастырский визит святейшего патриарха Кирилла в Республику Молдова на более поздний срок. Новые сроки визита будут обсуждены с Его Святейшеством на следующей неделе в рамках официального визита президента Республики Молдова в Российскую Федерацию", — уточнил Додон.
Визит патриарха Кирилла в Молдавию был запланирован на 27-28 октября. Иерарх должен был посетить административный центр Гагаузии — город Комрат, а также город Бельцы.
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