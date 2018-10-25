Додон: визит патриарха Кирилла в Молдавию перенесен на более поздний срок

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Молдавию перенесен на более поздний срок. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент республики Игорь Додон после телефонного разговора с главой Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополитом Волоколамским Иларионом в четверг. "Принято решение перенести пастырский визит святейшего патриарха Кирилла в Республику Молдова на более поздний срок. Новые сроки визита будут обсуждены с Его Святейшеством на следующей неделе в рамках официального визита президента Республики Молдова в Российскую Федерацию", — уточнил Додон. Визит патриарха Кирилла в Молдавию был запланирован на 27-28 октября. Иерарх должен был посетить административный центр Гагаузии — город Комрат, а также город Бельцы.