В России констатировали рост домашнего насилия

Правозащитники констатировали рост домашнего насилия в России

Декриминализация побоев в России привела исключительно к негативным последствиям и в разы ухудшила ситуацию с домашним насилием. Об этом рассказали представители Human Rights Watch во время презентации доклада на эту тему, сообщает ТАСС

Исследовательница Юлия Горбунова отметила, что, по данным Росстата Минздрава за 2012 год. каждая пятая женщина в России подвергается насилию со стороны партнера. При этом до 2017 года статистика МВД демонстрировала стабильный рост числа преступлений в семье, а после принятия закона их количество упало в два раза.

«Декриминализация привела к ощущению безнаказанности для агрессора, что можно не бояться уголовной ответственности. Практически исчезла превентивная функция уголовного наказания, которая очень важна именно в делах по домашнему насилию», — сказала правозащитница.

Она добавила, что гарантии защиты пострадавших оказались под угрозой, а требовать правосудия стало сложнее — теперь домашних тиранов наказывают максимум административными штрафами, и часто эти деньги приходится выплачивать из семейного бюджета.

По словам адвоката Мари Давтян, сейчас в 90 процентах случаев потерпевшей отказывают в возбуждении уголовного или даже административного дела. Обычно заявления в полицию остаются без ответа, а у юристов нет рычагов, чтобы заставить полицию работать.

Давтян указала, что доклад основан в том числе на интервью с десятками жертв бытового насилия, которые обращались за помощью к государству, но не получили ее.

«Государство не только не помогало им, не только не защищало, но фактически способствовало созданию атмосферы, когда человек чувствует свою безнаказанность и может делать с потерпевшим что угодно», — подчеркнула адвокат.

Заместителя директора HRW по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер сообщила, что организация изучала ситуации с домашним насилием на всем постсоветском пространстве, и только в России, Узбекистане и Белоруссии не было закона о побоях в семье.

«Из всех стран Европы только Россия и Азербайджан отказались подписать и, соответственно, не ратифицировали Конвенцию против насилия над женщинами», — сказала она.