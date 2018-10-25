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Матье рассказала об отношении к России
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Мирей Матье рассказала об отношении к России 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Всемирно известная французская певица Мирей Матье, выступая на Форуме развития двусторонних общественных связей Россия-Франция в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, рассказала, что смотрит на Россию с любовью.
"Я смотрю на Россию с любовью. Это важно — смотреть с любовью и иметь возможность это передать", — сказала она.
Первый Форум развития двусторонних общественных связей Россия-Франция начал свою работу в Париже в среду и продлится до пятницы. Его организаторами выступает Россотрудничество при поддержке Российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог", созданного по инициативе президентов России и Франции.
Ранее Мирей Матье получила в РФ звание "Почетный профессор в сфере культуры" Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН). Звание было присвоено решением ученого совета "за выдающиеся достижения в развитии международных культурных связей, активную жизненную позицию, феноменальный музыкальный талант, оказывающий существенное влияние на формирование гуманитарного и гуманистического мировоззрения молодежи".
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