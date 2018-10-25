Жена сделала селфи на фоне истекающего кровью мужа

Жительница Сургута сделала селфи на фоне истекающего кровью мужа, которого ударила ножом во время пьяной ссоры, и отправила фотографию знакомым. Об этом сообщает Znak.com.

Инцидент произошел вечером в среду, 24 октября, рассказали в пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу . Супруги были пьяны. Муж попытался задушить жену, в ответ она ударила его ножом.

Потерпевший находится в больнице. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 114 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Она находится под подпиской о невыезде.

Мужчина состоял на учете у участкового и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за то, что появлялся пьяным в общественных местах.

Согласно последнему исследованию, Россия вошла в список стран с наибольшим числом смертельных исходов во время селфи.