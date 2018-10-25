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Жена сделала селфи на фоне истекающего кровью мужа
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Жена сделала селфи на фоне истекающего кровью мужа 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Newdaynews.ru
Жительница Сургута сделала селфи на фоне истекающего кровью мужа, которого ударила ножом во время пьяной ссоры, и отправила фотографию знакомым. Об этом сообщает Znak.com.
Инцидент произошел вечером в среду, 24 октября, рассказали в пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. Супруги были пьяны. Муж попытался задушить жену, в ответ она ударила его ножом.
Потерпевший находится в больнице. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 114 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Она находится под подпиской о невыезде.
Мужчина состоял на учете у участкового и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за то, что появлялся пьяным в общественных местах.
Согласно последнему исследованию, Россия вошла в список стран с наибольшим числом смертельных исходов во время селфи.
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