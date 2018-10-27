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В новой Москве открыли Стену памяти жертвам репрессий
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В новой Москве открыли Стену памяти жертвам репрессий 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Открытие Стены памяти и акция поминовения жертв репрессий прошли в новой Москве на бывшем спецобъекте НКВД СССР "Коммунарка", передает корреспондент РИА Новости.
Среди участников мероприятия были председатель СПЧ Михаил Федотов, настоятель Храма святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке иеромонах Ермоген, председатель правления Международного Мемориала Ян Рачинский, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, а также дети и внуки расстрелянных, члены общественных и правозащитных организаций.
"Дорогие друзья, наконец-то мы сможем сегодня с вами увидеть эту Стену памяти, сможем ее открыть, сможем увидеть имена тех, кто здесь покоится в этой земле", — сказал собравшимся Федотов.
Бывший спецобъект НКВД СССР "Коммунарка" — одно из пяти известных мест массовых захоронений расстрелянных в Москве. Со 2 сентября 1937 года по 24 ноября 1941 года на территории "Коммунарки" были захоронены 6609 человек. Их имена, выявленные по расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ, помещены на Стену памяти.
Вплоть до конца советской власти "Коммунарка" оставалась охраняемым спецобъектом органов госбезопасности. О существовании здесь захоронения стало известно лишь в 1991 году. Территория расстрельного полигона в "Коммунарке" только весной 1999 года передана от ФСБ РФ в ведение Русской Православной Церкви. В 2007 году был выстроен и освящен храм свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке.
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