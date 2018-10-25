В Сочи новый коллапс

В Сочи возник дефицит бензина

Жители Сочи столкнулись с дефицитом бензина. Как сообщает Telegram-канал Mash, жители города вынуждены стоять в огромных очередях на заправки, при этом АЗС продают не более 20 литров на автомобиль.

Накануне на Сочи и Туапсе обрушился экстремальный ливень. В результате разгула стихии федеральные трассы оказались подтоплены, в Лазаревском районе разрушился 20-метровый участок федеральной трассы, движение на дороге А-147 Джубга — Сочи прервано.

Сильные ливни идут в Краснодарском крае с 24 октября. Жертвами наводнения стали два человека, один человек числится пропавшим.