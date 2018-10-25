Ещё
В Сочи новый коллапс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи возник дефицит бензина 

Рамблер + ещё 3 48 минут назад
Фото: vk.com/dtpsochi
Жители Сочи столкнулись с дефицитом бензина. Как сообщает Telegram-канал Mash, жители города вынуждены стоять в огромных очередях на заправки, при этом АЗС продают не более 20 литров на автомобиль.
Накануне на Сочи и Туапсе обрушился экстремальный ливень. В результате разгула стихии федеральные трассы оказались подтоплены, в Лазаревском районе разрушился 20-метровый участок федеральной трассы, движение на дороге А-147 Джубга — Сочи прервано.
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Сильные ливни идут в Краснодарском крае с 24 октября. Жертвами наводнения стали два человека, один человек числится пропавшим.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пишу и плачу от боли»: Лобода обратилась к фанатам49
В России отреагировали на резолюцию ЕП по Азовскому морю157
Путин поставил военным новую задачу415
Задавивший танком каскадера пытался сбежать14
Кубань под водой: стихия забирает жизни15
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение