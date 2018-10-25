Голикова: школьникам надо рассказывать о контрацепции

Голикова считает необходимым рассказывать о контрацепции в школе

Информацию о методах контрацепции необходимо предоставлять еще в школе, это поможет снизить число случаев нежелательной беременности и абортов, считает вице-премьер Татьяна Голикова

"Очень важно, как мне кажется, чтобы ранняя профилактика, раннее разъяснение мальчикам и девочкам было еще в школе, что такое контрацепция, к чему это может приводить, чтобы предотвратить нежелательную беременность еще в подростковом возрасте", — сказала Голикова в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

Она добавила, что в 2000 году число абортов в России составляло 2 138 000. По данным за 2017 год, было сделано 779 тыс. абортов. "Это очень серьезное снижение на 63%", — сказала Голикова.