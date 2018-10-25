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Голикова: школьникам надо рассказывать о контрацепции
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Голикова считает необходимым рассказывать о контрацепции в школе 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Информацию о методах контрацепции необходимо предоставлять еще в школе, это поможет снизить число случаев нежелательной беременности и абортов, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
"Очень важно, как мне кажется, чтобы ранняя профилактика, раннее разъяснение мальчикам и девочкам было еще в школе, что такое контрацепция, к чему это может приводить, чтобы предотвратить нежелательную беременность еще в подростковом возрасте", — сказала Голикова в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".
Она добавила, что в 2000 году число абортов в России составляло 2 138 000. По данным за 2017 год, было сделано 779 тыс. абортов. "Это очень серьезное снижение на 63%", — сказала Голикова.
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