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На автобусе разместили рекламу борделя
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На автобусе в Екатеринбурге разместили рекламу борделя 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: ЕМУП МОАП
Муниципальное объединение автобусных предприятий Екатеринбурга уплатило штраф в размере 100 тысяч рублей за рекламу на борту автобуса массажного салона, под видом которого был устроен бордель, сообщает свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС).
"В связи с тем что реклама массажного салона MEN*S VIP CLAB распространялась на борту муниципального пассажирского автобуса, рекламораспространителем является ЕМУП МОАП. На основании изложенного Свердловское УФАС России признало ЕМУП МОАП виновным в совершении административного правонарушения.., и назначило ему административное наказание в виде… штрафа в размере 100 тысяч рублей. Суды также поддержали позицию антимонопольного органа", — говорится в сообщении.
В настоящее время штраф оплачен, уточняет УФАС.
По данным управления, проверка была проведена по жалобе гражданина, который увидел на борту автобуса маршрута №95 рекламу массажного салона. В рекламе была изображена девушка с ажурной повязкой на глазах. Между тем полиция провела проверочную закупку в массажном салоне и выяснила, что в нем оказывались интимные услуги. "Массажистка" салона привлечена к административной ответственности за занятие проституцией.
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