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Вандалы бросили венок в Вечный огонь под Челябинском
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Вандалы бросили венок в Вечный огонь в Челябинской области 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские разыскивают вандалов, которые бросили венок в Вечный огонь на мемориале в Златоусте Челябинской области.
«С места происшествия изъято видео. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, передает РИА «Новости».
Полицейские проводят проверку, по итогу которой примут процессуальное решение, пояснили в МВД.
В январе 2018 года сообщалось о подростках, которые забросали снегом Вечный огонь в городе Коркино Челябинской области.
В 2017 году в Ульяновске на Вечном огне пожарили сосиски.
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