Вандалы бросили венок в Вечный огонь под Челябинском

Вандалы бросили венок в Вечный огонь в Челябинской области

Челябинской области. Полицейские разыскивают вандалов, которые бросили венок в Вечный огонь на мемориале в Златоусте

«С места происшествия изъято видео. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, передает РИА «Новости».

Полицейские проводят проверку, по итогу которой примут процессуальное решение, пояснили в МВД

В январе 2018 года сообщалось о подростках, которые забросали снегом Вечный огонь в городе Коркино Челябинской области.

В 2017 году в Ульяновске на Вечном огне пожарили сосиски.