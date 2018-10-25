Ещё
В Подмосковье отменили штрафы за нарушение порядка в аэропортах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье отменили штрафы за нарушение порядка в аэропортах 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Напомним, весной этого года в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский запретили находиться более 24 часов гражданам без билетов или брони на рейс. Им же запретили лежать на креслах или сидеть на полу и лестничных пролетах, переодеваться и умываться в туалетах. Нельзя стало возить багажные тележки, детские и инвалидные коляски по эскалаторам и траволаторам — при их перемещении пассажиров обязали пользоваться только лифтами. Под запрет попала также работа зазывал, предлагающих услуги такси или ночлега. По словам представителей областного минтранса, принимавших участие в разработке этих правил, на территории любого аэропорта есть стоянки для легальных такси с фиксированными тарифами, воспользоваться которыми могут все желающие. Поэтому работа агрессивных зазывал, завышающих цены до космических размеров, была признана неактуальной.
Нарушителям нового кодекса поведения грозила административная ответственность: 100-500 рублей для граждан, 1-2 тысячи рублей — для физических и 2-4 тысячи рублей — для юридических лиц. Но, как отметил вчера зампред думского комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрий Дениско, транспортная прокуратура потребовала отменить штрафы и прекратить полномочия областного правительства по контролю за соблюдением правил поведения в аэропортах. Парламентарии спорить не стали — правила были актуальны во время проведения чемпионата мира по футболу, когда пассажиропоток в аэропортах возрос в разы и нужны были дополнительные рычаги контроля.
С прокуратурой депутаты спорить не стали: правила были актуальны во время проведения ЧМ по футболу
В ближайшее время в областное законодательство будут внесены поправки, отменяющие и ограничения, и административную ответственность за их нарушение.
Российская Газета: последние новости
ВЦИОМ: Россияне хотят видеть своих детей врачами и учеными Путин поручил Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия Депутаты предложили блокировать сайты знакомств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили95
Онкобольные Сенчукова и Рыбин сделали заявление26
Израиль отказал России в военной просьбе1337
Прояснилась ситуация с ранением полицейского в голову16
«Пишу и плачу от боли»: Лобода обратилась к фанатам89
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение