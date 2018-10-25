В Подмосковье отменили штрафы за нарушение порядка в аэропортах

Домодедово и Напомним, весной этого года в аэропортах Шереметьево Жуковский запретили находиться более 24 часов гражданам без билетов или брони на рейс. Им же запретили лежать на креслах или сидеть на полу и лестничных пролетах, переодеваться и умываться в туалетах. Нельзя стало возить багажные тележки, детские и инвалидные коляски по эскалаторам и траволаторам — при их перемещении пассажиров обязали пользоваться только лифтами. Под запрет попала также работа зазывал, предлагающих услуги такси или ночлега. По словам представителей областного минтранса, принимавших участие в разработке этих правил, на территории любого аэропорта есть стоянки для легальных такси с фиксированными тарифами, воспользоваться которыми могут все желающие. Поэтому работа агрессивных зазывал, завышающих цены до космических размеров, была признана неактуальной.

Нарушителям нового кодекса поведения грозила административная ответственность: 100-500 рублей для граждан, 1-2 тысячи рублей — для физических и 2-4 тысячи рублей — для юридических лиц. Но, как отметил вчера зампред думского комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрий Дениско, транспортная прокуратура потребовала отменить штрафы и прекратить полномочия областного правительства по контролю за соблюдением правил поведения в аэропортах. Парламентарии спорить не стали — правила были актуальны во время проведения чемпионата мира по футболу, когда пассажиропоток в аэропортах возрос в разы и нужны были дополнительные рычаги контроля.

прокуратурой депутаты спорить не стали: правила были актуальны во время проведения ЧМ по футболу

В ближайшее время в областное законодательство будут внесены поправки, отменяющие и ограничения, и административную ответственность за их нарушение.