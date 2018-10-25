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Васильева призвала увеличить число психологов в школах
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Васильева призвала увеличить количество психологов в школах 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: пресс-служба Минпросвещения России
Психологи нужны в каждой образовательной организации после череды произошедших чрезвычайных происшествий в школах и техникумах, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"Трагические события этого года в наших школах и колледжах показывают, что мы не в безопасности. И что присутствие психологов в каждой школе не только необходимо, он должен быть буквально в каждой школе", — сказала Васильева на общем собрании членов РАО.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.
В мае 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника. После этого он покончил с собой. По данным прокуратуры, причиной поведения подростка могла стать конфликтная ситуация между учащимися колледжа.
В апреле в школе в Башкирии 17-летний ученик коррекционного класса зашел ранил ученицу и преподавателя ножом. После этого он разлил горючее вещество и поджег. Затем подросток нанес себе ножевое ранение.
В январе произошло нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ. Также в январе случилась драка с поножовщиной в пермской школе, по предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере
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