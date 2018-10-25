Милонов призвал не допустить Хэллоуин в школах

Милонов призвал не допустить празднования Хэллоуина в школах

"В настоящее время на мое имя поступает множество обращений от обеспокоенных родителей детей, которые с тревогой сообщают о планировании проведения в различных образовательных государственных учреждениях празднования так называемого Хэллоуина. По их словам, многих школьников склоняют к участию в этом сомнительном празднике — заставляют готовить костюмы нечисти, украшать классы и помещения загробными и потусторонними атрибутами и готовить тематические выступления", — пишет Милонов Васильевой, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Политик с сожалением отметил, что в полномочия депутата Госдумы не входит проведение инспекционных мероприятий по фактам таких обращений и проверить каждый такой сигнал не представляется возможным.

Депутат подчеркнул, что Хэллоуин не является частью народных или национальных традиций России.

"Этот "праздник" имеет языческие антихристианские корни — даже в "родных" для себя странах западного полушария он подвергается критике со стороны религиозных и гражданских объединений. Известно, что в основе этого "праздника" лежит поклонение темным мистическим силам, Сатане и прославление традиций мрачного кельтского языческого культа смерти", — пишет Милонов.

В связи с этим депутат уверен, что проведение официальных мероприятий по тематике Хэллоуина не представляется допустимым на базе любых государственных образовательных учреждений, так как "данные мероприятия могут спровоцировать среди детей увлечение мистикой, сатанизмом и суицидами".