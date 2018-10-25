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Милонов призвал не допустить Хэллоуин в школах
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Милонов призвал не допустить празднования Хэллоуина в школах 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") попросил министра просвещения РФ Ольгу Васильеву принять любые меры по недопущению празднования Хэллоуина в российских школах, а также принять самые жесткие дисциплинарные меры к тем должностным лицам, которые организуют такой праздник в школах.
"В настоящее время на мое имя поступает множество обращений от обеспокоенных родителей детей, которые с тревогой сообщают о планировании проведения в различных образовательных государственных учреждениях празднования так называемого Хэллоуина. По их словам, многих школьников склоняют к участию в этом сомнительном празднике — заставляют готовить костюмы нечисти, украшать классы и помещения загробными и потусторонними атрибутами и готовить тематические выступления", — пишет Милонов Васильевой, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.
Политик с сожалением отметил, что в полномочия депутата Госдумы не входит проведение инспекционных мероприятий по фактам таких обращений и проверить каждый такой сигнал не представляется возможным.
Депутат подчеркнул, что Хэллоуин не является частью народных или национальных традиций России.
"Этот "праздник" имеет языческие антихристианские корни — даже в "родных" для себя странах западного полушария он подвергается критике со стороны религиозных и гражданских объединений. Известно, что в основе этого "праздника" лежит поклонение темным мистическим силам, Сатане и прославление традиций мрачного кельтского языческого культа смерти", — пишет Милонов.
В связи с этим депутат уверен, что проведение официальных мероприятий по тематике Хэллоуина не представляется допустимым на базе любых государственных образовательных учреждений, так как "данные мероприятия могут спровоцировать среди детей увлечение мистикой, сатанизмом и суицидами".
"Прошу вас принять любые меры по недопущению проведения празднования Хэллоуина в российских школах. В случае, если в каких-либо учреждениях такие мероприятия будут проведены, то прошу вас принять самые жесткие дисциплинарные меры к тем должностным лицам, которые потворствовали проникновению мистического сатанизма в умы российских детей", — заключил он
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