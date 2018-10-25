Онищенко опроверг выводы ученых об опасности зимы

Геннадий Онищенко опроверг выводы шведских ученых о смертельной опасности зимы

При понижении температуры ниже нуля градусов Цельсия возрастает риск инфаркта, сообщают шведские кардиологи.

По данным кардиологических исследований, в период сильных морозов сердечный приступ настигает людей на 10 процентов чаще чем в обычное время. передает издание "Невские Новости".

Шведские ученые отмечают, что во время сильных морозов сосуды сужаются, в сердце поступает меньшее количество кислорода.

Кроме того, в зимние месяцы люди чаще подвержены вирусным заболеваниям, что дает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко поверг сомнению выводы зарубежных специалистов.