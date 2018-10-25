Онищенко опроверг выводы ученых об опасности зимы

При понижении температуры ниже нуля градусов Цельсия возрастает риск инфаркта, сообщают шведские кардиологи.
По данным кардиологических исследований, в период сильных морозов сердечный приступ настигает людей на 10 процентов чаще чем в обычное время. передает издание "Невские Новости".
Шведские ученые отмечают, что во время сильных морозов сосуды сужаются, в сердце поступает меньшее количество кислорода.
Кроме того, в зимние месяцы люди чаще подвержены вирусным заболеваниям, что дает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко поверг сомнению выводы зарубежных специалистов.
— Если люди, живущие в своей климатической зоне, будут соблюдать элементарные правила: одеваться по сезону, не нарушать режим пребывания на свежем воздухе, например, то не думаю, что факторы, описанные в статье, дадут какой-то заметный процент роста заболеваемости. С таким же успехом то же самое можно сказать о жаркой погоде, — отметил он в комментарии ФАН.