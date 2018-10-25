Ещё
Онищенко опроверг выводы ученых об опасности зимы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Геннадий Онищенко опроверг выводы шведских ученых о смертельной опасности зимы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Россия 1
При понижении температуры ниже нуля градусов Цельсия возрастает риск инфаркта, сообщают шведские кардиологи.
По данным кардиологических исследований, в период сильных морозов сердечный приступ настигает людей на 10 процентов чаще чем в обычное время. передает издание "Невские Новости".
Шведские ученые отмечают, что во время сильных морозов сосуды сужаются, в сердце поступает меньшее количество кислорода.
Кроме того, в зимние месяцы люди чаще подвержены вирусным заболеваниям, что дает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко поверг сомнению выводы зарубежных специалистов.
— Если люди, живущие в своей климатической зоне, будут соблюдать элементарные правила: одеваться по сезону, не нарушать режим пребывания на свежем воздухе, например, то не думаю, что факторы, описанные в статье, дадут какой-то заметный процент роста заболеваемости. С таким же успехом то же самое можно сказать о жаркой погоде, — отметил он в комментарии ФАН.
Вечерняя Москва: последние новости
Мать Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в керченском колледже, пропала после трагедии Россияне рассказали кем хотели бы видеть своих детей На 40-м году жизни скончался актер Дмитрий Солодовник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет78
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей52
Кубанский «апокалипсис»
Москвичам пообещали два месяца тьмы47
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе199
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:39
На Украину пожаловались в ООН
В мире Украина
00:58
Депутат начал эксперимент по выживанию на 3,5 тысячи
Общество
00:09
Голый мужчина прополз по вестибюлю московского метро
Происшествия
02:36
Москвичам пообещали два месяца тьмы
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение