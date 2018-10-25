Терроризм добрался до Сибири

Патрушев заявил о высокой вероятности возможности проникновения в регион международных террористов. По информации, на которую сослался Патрушев, Сибирь оказалась «в поле зрения международных террористических и экстремистских организаций».

За первые девять месяцев 2018 года в Сибирском федеральном округе было возбуждено 56 уголовных дел за содействие террористической деятельности, за публичные призывы и оправдание терроризма, а также за участие в деятельности террористической организации.

Терроризм в российской глубинке

«Есть радикальные молодые люди, которые начинают писать про джихад или позитивно отзываются об ИГ», — сказал правозащитник.

По словам Верховского, молодые люди с Кавказа зачастую приезжают в богатые сибирские регионы на заработки. Там они рассказывают о своих убеждениях, находят сторонников. По его словам, такие люди не занимаются вербовкой, а: просто высказывают своё личное мнение.

В условиях глобального информационного пространства россияне неминуемо будут становиться приверженцами разных идеологий, будь то марксизм, православие или радикальный ислам, констатирует политолог Дмитрий Орешкин

«Найдутся люди, которые готовы будут жертвовать своей жизнью для грядущего счастья человечества, которое одному представляется как социалистическая революция, другому — как устройство мира по канонам шариата», — пояснил собеседник News.ru.

Кроме того, в Сибири очень высок «сепаратистский потенциал». Сепаратистские настроения и националистические предрассудки сильны в республике Тува , привёл пример Орешкин. В 90-е годы эта республика «прославилась» антирусскими погромами, и сейчас ситуация там остаётся сложной. Во многом это связано с влиянием уйгур, которые приехали из Китая . Похожая ситуация сложилась в других регионах.

«Это неизбежно и действительно опасно, непонятно, как с ними бороться — в рамках правового государства, в суде, или с помощью спецслужб», — говорит Дмитрий Орешкин.

Увеличение числа сторонников радикальных течений, сепаратистские настроения — это отнюдь не проблема одной Сибири, считает Дмитрий Орешкин.

«Это тенденция общероссийская, и любому россиянину, где бы он не проживал, может прийти в голову осуществление террористического акта в рамках его интересов и идеологии», — указал политолог.

Сибирь выбрана не случайно

Директор Центра политических исследований Финансового университета Павел Салин пояснил News.ru, что Сибирь всплыла не случайно. С точки зрения контртеррористической безопасности этому региону уделяется повышенное внимание, как минимум с середины 2000-х годов, когда появились первые сведения, что представители террористического подполья могут готовить акции на объектах энергетической инфраструктуры.

«Как только речь идёт о сырьевой и энергетической инфраструктурах, а Сибирь богата гидроресурсами, то любая террористическая активность может быть направлена на такие объекты. Если на территории европейской части России подобными объектами могут быть сферы транспорта, то в Сибири — трубопроводы и ГЭС», — говорит Салин.

По его мнению, власти делают очень много в тех же нефтегазовых регионах в сфере безопасности, а правоохранительные органы проводят серьёзную работу, направленную на выявление и нейтрализацию террористических ячеек.

Сам по себе терроризм не имеет национальности. Это уже давно интернационал, который обкатан временем и прошёл через плавильный котёл многих военных конфликтов. Терроризм — оружие в руках слабых, которые не могут выйти лицом к лицу и честно воевать. Слабые не могут ничего противопоставить и идут по пути наименьшего сопротивления.

Бедность — спутница экстремизма

Вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов считает, что повышенная террористическая активность происходит на экономически слабых и наиболее коррумпированных территориях.

«Чем больше уровень коррупции и слабее экономика, тем больше проявление террористической активности», — сказал Филатов.

Бедных людей намного легче вовлечь в террористическую деятельность, да и дешевле это, чем на более экономически развитых территориях. Людям, у которых ничего нет и нечего терять, им проще идти на такие преступления.

Эксперт уверен, что общий уровень безопасности объектов Сибирского федерального округа находится на должном уровне, однако коррумпированность местной власти, судов и силовиков сильно влияет на происходящее.

«У нас принято считать, что терроризм — это отдельные террористические движения, а это —способ войны, на вооружение могут взять любые группировки», — заявил он.

Также Филатов акцентировал внимание на том, что в России достаточно большой разрыв между богатыми и бедными. Поэтому социальный разрыв ведёт к социальной напряжённости, а она как раз — к повышению террористической активности.

Привлекательность региона

В беседе с News.ru политолог Александр Шатилов подчеркнул, что Сибирь — ресурсоёмкий регион, и если посмотреть внимательно, то там сейчас создаются диаспоры из внешних и внутренних мигрантов, которые чаще всего связаны в той или иной степени с добычей полезных ископаемых.

«Среди них достаточно успешно действуют как эмиссары зарубежных спецслужб, так и эмиссары зарубежных террористических экстремистских организаций», — сообщил Шатилов.

Поэтому эта проблема была достаточно давно, она касалась целого ряда ресурсоёмких регионов РФ и вызревала всё это время.

«В настоящий момент Патрушев обратил на неё самое пристальное внимание. Особенно с учётом того, что такого рода экстремистская активность растёт в стратегически важных регионах России, связанных с добычей нефти, газа и прочих полезных ископаемых», — сказал он.

Шатилов напомнил, что предприятия, связанные с нефтегазодобычей — это национальное достояние России и основной источник поступления доходов в бюджет. В этой связи ситуацию с террористической угрозой нельзя доводить до критического уровня.

Граница на замке

В свою очередь политолог Алексей Мухин заявил, что безопасность в регионах РФ, к которым проявляют интерес террористические группировки, довольно хорошо контролируется ФСБ , а в Сибири из-за её протяженности контроль может быть несколько ослаблен.

«Судя по всему, на это Патрушев и обратил внимание, пытаясь стимулировать соответствующие органы на то, чтобы они проявляли бдительность и вели работу настоящим образом», — предположил Мухин.

А нарушения безопасности в регионе можно устранить лишь надлежащим исполнением обязанностей со стороны профильных структур — ФСБ, Минобороны МЧС и МВД.

Кого в России судят за терроризм

Чаще всего в терроризме обвиняют приверженцев запрещённой в РФ судом группировке «Хизб-ут-Тахрир» . Также зачастую фигурантами дел о терроризме становятся молодые люди «левых» взглядов, которые оставляют радикальные комментарии на форумах и в социальных сетях.

В начале 2018 года российские спецслужбы обнародовали информацию о деле «Сети» — якобы террористическом сообществе, к которому принадлежали молодые люди 20−30 лет. Мужчин обвинили в том, что они создали экстремистскую ячейку, проводили военизированные тренировки и готовили массовые волнения в стране. Родители обвиняемых в терроризме уверяют, что дело сфабриковано, и никакой террористической ячейки не было — ребята всего лишь играли в страйкбол.

Многие из «террористических» дел связаны с комментариями в Интернете. В публичном пространстве появлялась информация о некоторых подобных делах в городах Сибири. Самым известным, пожалуй, стало дело блогера Кунгурова . В 2016 году тюменец Алексей Кунгуров был арестован и осужден за оправдание терроризма: в одном из своих постов он раскритиковал российскую военную операцию в Сирии.

В 2017 году за призывы к террористической деятельности попал в колонию врач красноярской больницы, который на своей страничке в соцсети опубликовал видеозаписи запрещённой в России по решению суда организации «Исламское государство». В апреле 2018 года в Красноярске осудили местного жителя, который писал «ВКонтакте» оправдывающие терроризм комментарии.

Согласно докладу, который подготовила Международная правозащитная группа «Агора», в 2017 году более 400 человек осудили за публикации в Интернете, а каждые восемь дней суды выносили приговоры с реальным лишением свободы.